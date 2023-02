As queixas de Evanilson no jogo frente ao Académico de Viseu

Evanilson terminou o jogo com o o Ac. Viseu com queixas na coxa esquerda; Fábio Cardoso, que já não atuou no Fontelo, tem um problema no gémeo esquerdo.

O arranque da "operação clássico" no centro de treinos do Olival não foi portador de boas notícias para Sérgio Conceição.

Reavaliado à lesão muscular que sofreu na coxa esquerda durante o jogo com o Ac. Viseu, Evanilson deu entrada no boletim clínico do FC Porto e é carta fora do baralho para o confronto de domingo (18h00), com o Sporting.