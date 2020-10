Após estrear-se na Liga dos Campeões e ser convocado para a seleção olímpica brasileira, o avançado Evanilson garantiu o triunfo pela margem mínima do FC Porto e analisou o jogo que marcou o regresso aos triunfos dos dragões.

Semana de sonho: "Sem duvida, é a semana mais importante para mim. Consegui a estreia com esta camisola, importante e pesada, assim como na Champions, competição importante mundialmente. Eram sonhos que pude agora realizar. Fico feliz até por ganhar este prémio [de melhor em campo]."

Análise ao jogo: "No começo foi um pouco difícil para acertar as marcações. O trabalho da equipa foi o mais importante e conseguimos o golo. No segundo tempo, a nossa equipa soube sofrer e o mais importante foram os três pontos conquistados."

Nova realidade no futebol europeu: "A maioria dos brasileiros demoram a adaptar-se a outras realidades. Procurei trabalhar, aprendi muito com treinador Sérgio Conceição e esperei muito por esta oportunidade. Vou continuar a trabalhar e ajudarei no que for melhor para a equipa."