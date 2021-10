Evanilson, a derrota com o Liverpool e o triunfo sobre o Milan: "Mantemo-nos vivos"

Evanilson, avançado do FC Porto

Avançado brasileiro em declarações ao Porto Canal.

Análise: "Fizemos um bom jogo, criámos muitas oportunidades, tivemos grande chances, mas o mais importante é que um [remate] entrou e saímos com os três pontos."

Faltou o golo: "Fico feliz com a minha atuação e de toda a equipa, não saiu golo meu hoje, mas importante é sair com a vitória e sair com a sensação que demos tudo em campo."

Importância: "O nosso grupo é bastante difícil, fizemos um resultado muito importante, mantemo-nos vivos na competição e agora é ir para cima, procurar os três pontos em Itália e seguir para a próxima fase."

Liverpool: "Ficámos bastante chateados, trabalhámos bastante para que pudéssemos conquistar os três pontos, sair com a vitória e fazer uma grande exibição. Foi o que aconteceu hoje. Fico muito feliz com o desempenho de toda a equipa. Temos de continuar a trabalhar, se continuarmos vamos fazer bem melhor e passar esta fase."