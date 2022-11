Eustáquio: "Vitinha? Foi difícil ouvir que era preciso ir buscar um médio, sendo eu médio"

Declarações de Eustáquio ao Canal 11 durante o estágio da seleção do Canadá antes do arranque do Mundial'2022

Melhor momento da carreira: "Tenho de agradecer a confiança do mister [Sérgio Conceição], da equipa técnica e dos meus colegas [no FC Porto]. Tive a humildade suficiente para perceber que tinha de crescer muito mais o meu jogo, trabalhei muito para que isso acontecesse e também houve paciência da parte da equipa técnica para acreditar nas minhas capacidades".

A maior evolução: "Muita coisa. Escolhendo uma, corria muito, mas era no processo defensivo, não conseguia contribuir muito no processo ofensivo e quem corre tanto como eu, tem que ferir mais os adversários. Passei a correr melhor. Ainda corro demais, mas... No Paços [de Ferreira] também corria 12 km, mas ,se espremermos a toranja, sai sumo, sai assistência, sai golo... A minha meta é crescer, é ser melhor jogador do que fui ontem e está a correr bem."

Comparação com Vitinha: Comparação com Vitinha e o peso de substituir: "No inicio de época muita gente falava na saída do Vitinha. Tenho prazer de o chamar meu amigo, de dizer que joguei com ele e contra ele, e é craque da cabeça aos pés. Na altura falava-se que iam buscar um médio, etc. Eram mais os jornais, porque nunca ouvi isso da parte do clube. Tentei não ouvir isso, como é óbvio, porque é difícil ouvir que se precisa de um médio sendo tu médio, mesmo com características diferentes. Mas só estava focado em ajudar o FC Porto e queria ser o que o FC Porto queria ser naquele momento. O mister "deu-me o livro", tentei estudá-lo. Sou um médio diferente, não quero ser comparado com o Vitinha. Ele teve o percurso que teve e muito bem, é dos melhores médios com bola do mundo, e não quero ser comparado com ele, porque respeito o que ele fez. Estou a tentar fazer o meu percurso. Respeito-o ao máximo,estou aqui para ajudar o FC Porto Porto. É injusto da parte dele ser comparado comigo e injusto também para mim ser comparado com ele.