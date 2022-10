Eustáquio supera Enzo Fernández e é eleito o melhor médio de setembro

Segundo uma votação junto dos treinadores da competição.

Stephen Eustáquio foi eleito pelos treinadores da Liga Bwin o melhor médio do mês de setembro na prova. O jogador do FC Porto recolheu 15,08% dos votos.

O internacional canadiano fez um golo e duas assistências no período em avaliação, ajudando a equipa a conquistar dez pontos em 12 possíveis

Em segundo lugar ficou Enzo Fernández, do Benfica, com 13,49%, dos votos, enquanto Godwin, do Casa Pia, completou o pódio com 12,7%.

Recorde-se que Vlachodimos foi eleito o melhor guarda-redes e António Silva o melhor defesa em setembro.