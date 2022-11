Eustáquio revela palavras de Conceição quando lhe disse que ia ser treinado por ele

Declarações de Eustáquio ao Canal 11 durante o estágio da seleção do Canadá antes do arranque do Mundial'2022.

Episódio com Sérgio Conceição, no qual lhe disseste que ias ser treinador por ele: "Na altura estava no Chaves, já tinha jogado no Leixões e um jogador no Norte consegue sentir a envolvência que o FC Porto tem. Era um clube que quando jogava contra só queria ganhar, mas gostava muito do clube. Nesse jogo específico perdemos 0-5 e senti que era o momento para dizer aquilo."

O que Sérgio Conceição disse? "Começou a rir, disse 'está bem, vou estar atento'. Rimo-nos os dois, cada um seguiu o seu caminho e agora estamos aqui."