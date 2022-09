Eustáquio revela aspirações para o Mundial de 2022: "Já falei com o Pepe..."

Stephen Eustáquio, internacional canadiano do FC Porto, que falou à respetiva Federação sobre as suas metas no Mundial de 2022.

Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, foi o primeiro internacional canadiano a marcar presença numa mini-série da respetiva Federação, na qual descortinou as suas ambições para o Mundial de 2022, onde o Canadá vai encontrar Bélgica, Croácia e Marrocos no Grupo F.

"O Mundial para mim é um sonho concretizado, basicamente. Recordo-me de ver, quando era miúdo, imagens da competição e o que sonhava nem era em jogar, mas em aproveitar o ambiente dos jogos. Ter a oportunidade de defrontar a Bélgica, Croácia e Marrocos vai ser incrível", começou por admitir.

Eustáquio garantiu que não vai ao Mundial "para ver os outros jogar", prometendo que a seleção vai fazer tudo ao seu alcance para "marcar uma posição, mudar muitas opiniões" e "criar um legado para as próximas gerações".

"Já falei com o Pepe e ele disse que no momento em que sais do avião, quando chegas a um Mundial, o ambiente é logo diferente", contou o médio, de 25 anos.

"O que fizermos no Catar vai mudar a forma como as pessoas vão olhar para nós no futuro. Vamos fazer tudo para ser o orgulho de milhões de canadianos", rematou.