Eustáquio recorda: "Tentei, mas era tudo muito rápido para mim..."

Declarações de Eustáquio à UEFA antes do decisivo FC Porto-Inter da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo realiza-se terça-feira, a partir das 20h00, no Dragão.

Como foi crescer no Canadá, que memórias guarda? "Muita neve, posso falar sobre isso. Costumava jogar nas ligas de verão, por causa da temperatura não podíamos jogar no inverno. É um inverno tranquilo, em que vamos de casa para a escola e vice-versa. Quando chega o verão, há muito futebol no espaço de três meses. Tenho boas memórias, muitos amigos lá, parte da minha família também. O meu irmão trabalha no Canadá. Amo o Canadá e é com um sorriso que recordo o meu passado."

Experimentou outros desportos? "Tentei, mas não tive sucesso [risos]. Por causa dos meus pais, principalmente o meu pai, que jogava futebol, no Canadá jogámos sempre futebol, eu e o meu irmão. Tentei basquetebol, mas era muito baixo, tentei hóquei, mas era tudo muito rápido para mim, então tentei apenas seguir o meu irmão e os passos do meu pai."

Significado para a família: "Significa muito. É muito tempo, um longo caminho, eles estiveram comigo a cada passo da jornada. A cada jogo que tinha, em cada treino... Então, para eles, verem-me num nível de topo em Portugal deixa-os muito felizes. E eu também fico feliz por eles."

Pressão e o impacto que têm no Canadá: "A pressão que temos é a pressão que colocamos em nós próprios. O Canadá não é um clube de futebol, não há aquela pressão de ter grandes resultados em grandes palcos. Portanto, a pressão que há é aquela que colocamos sobre nós. Tudo bem, não somos um país de futebol, mas estamos aqui para mudar as coisas e queremos ter essa pressão, porque só assim podemos alcançar grandes coisas. Queremos que os media e as redes sociais nos sigam, queremos que os adeptos nos acompanhem, porque só assim podemos crescer."

Influência do pai: "Não tive a oportunidade de ver o meu pai jogar, mas, obviamente, o meu pai passou isso para o meu irmão e o meu irmão é mesmo quem sigo e o meu verdadeiro ídolo. Segui todos os passos dele. O meu pai e a minha mãe disseram para eu fazer o que quisesse, mas está no nosso sangue jogar futebol e estou feliz por ter seguido esse caminho. Estou feliz por ter chegado a este nível, o nível que o meu pai nunca atingiu e sei que o deixei orgulhoso, assim como à minha mãe. Isso deixa-me feliz."