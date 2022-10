Eustáquio recebeu dicas de Pepe, Taremi e não só: "Mal se sai do avião..."

Stephen Eustáquio falou sobre o orgulho de representar o FC Porto e da presença no Mundial que se avizinha.

Representar o FC Porto: "É um felicidade enorme. Logicamente, o FC Porto é o melhor em Portugal. Quando vou à seleção, é um orgulho tremendo as pessoas saberem que jogo neste clube, ficam felizes por me verem num clube tão grande e sinto que demonstro bem a felicidade por jogar no FC Porto. Estou no maior clube de Portugal, no clube com mais experiência e também com os adeptos mais exigentes."

Jogar na Champions: "Dá-me a experiência que antes não tinha. Estava habituado a ver a Liga dos Campeões no sofá, a saber que o jogador X ou Y jogavam muito bem, agora estou a jogar contra eles e é um motivo de orgulho, uma maneira de aprender, de ganhar experiências e de respeitar, não temer. Jogamos pelo FC Porto, eles têm que nos temer e vamos para a Champions para ganhar todos os jogos, independentemente de quem for o adversário. Já demonstrámos isso esta época e nas anteriores."

Disputar o Mundial pelo Canadá: "Representar um país é sempre uma responsabilidade muito grande. Não temos a pressão de ganhar o Mundial, mas temos a pressão de fazer uma boa prestação, porque conhecemos o nosso valor. Tudo o que possa acontecer de bom daqui para a frente são passos que nunca demos no passado e não há pressão de mostrar nada a ninguém. São momentos bons para o Canadá."

Conselhos de outros mundialistas: "É muito bom. Já tive oportunidade de falar com o Pepe, com o Matheus [Uribe] e com o Mehdi [Taremi] e eles disseram-me coisas que não imaginava. Disseram-me que mal se sai do avião sente-se logo um ambiente diferente, algo muito competitivo, todos os olhos estão postos em nós. São coisas que é bom saber antecipadamente para não ser surpreendido. Tenho de estudar as pessoas que têm essas experiências para também crescer."