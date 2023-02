Declarações de Eustáquio, médio do FC Porto, após o triunfo por 1-0 frente ao Rio Ave, na ronda 21 do campeonato.

Rio Ave colocou FC Porto em sentido: "Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. O Rio Ave tem uma excelente equipa, jogam juntinhos, são muito agressivos, jogam com uma linha cinco, também têm dois médios com grande qualidade e experientes e, depois, avançados e alas muito rápidos. Sabíamos que ia ser difícil e assim foi. Podíamos ter controlado melhor o jogo, tivemos ocasiões para fazer o 2-0, mas, infelizmente, não conseguimos. Depois, quisemos controlar o jogo até ao fim. Logicamente, eles foram atrás do resultado, conseguiram criar algum perigo, mas tivemos mais do que ocasiões para fazer o 2-0. Mas, lá, está, é a consistências. Não sofremos golos, ganhámos e isso é o mais importante".

Papel com indicações: "O papel não passou por mim. Foi uma modificação que o míster quis fazer para tentar pressionar mais e correu bem. Não há muito a dizer sobre isso".

Dificuldades por causa das muitas baixas: "Percebo a pergunta, mas acho que essa desculpa é para os fracos. Temos um plantel recheada de talento, de malta trabalhadora, humildade e, quando um não está, está o outro. Realmente temos muitas baixas. Penso que foram dez jogos em 30 dias. É muito jogo, a uma intensidade muito forte. Toda a gente sabe como o FC Porto joga, é sempre a pressionar alto, e isso exige muito, sai do cabedal. Mas quando um não está, está o outro. Trabalhamos sempre para dar o máximo e quem é chamado dá sempre o máximo. Isso é o mais importante e, felizmente, tem corrido bem".

Aproximação ao Benfica: "O que queremos é continuar a ganhar e fazer o nosso trabalho. Isso de jogar primeiro ou depois pouco importa. O que importa é ganhar os três pontos. Se é depois ou antes... Conseguimos os três pontos e agora temos de pensar no jogo com o Inter, que é já na quarta-feira".