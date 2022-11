Eustáquio no Catar e sem esquecer o FC Porto: "Estou viver os melhores dias da minha vida"

Declarações de Eustáquio ao Canal 11 durante o estágio da seleção do Canadá antes do arranque do Mundial'2022

Jogar o Mundial: "Logicamente. É uma oportunidade única. Ainda para mais, porque merecemos, ficando em primeiro na nossa região. Logicamente, daqui a quatro anos há outro Mundial onde temos presença obrigatória, mas o sabor deste é diferente. Estar aqui é realmente uma bênção".

Imaginar estar num Mundial: "Imagina-se sempre, porque temos de sonhar com isso. Agora, sinto que estou a viver os melhores dias da minha vida, represento um grande clube como o FC Porto e agora estou a jogar num Campeonato do Mundo. Vai ser uma experiência única e viemos cá para ganhar, não foi para passear ou ir embora depois da fase de grupos. Vamos fazer de tudo para ganhar. Sabemos que é um desafio muito grande, mas temos as nossas armas e vamos aproveitá-las."

Opção pelo Canadá: "Tomei esta decisão quando os Sub-21 pediram os papeis para representar a Seleção. Eles estavam deste lado, porque já tinha representado o Canadá nos Sub-17. Quis muito representar a Seleção, por aquilo que estava a passar e pelo que Portugal representava para mim. Na altura fiz uma qualificação e, mal Portugal pediu os papeis ao Canadá, o nosso míster, John Herdman, tentou logo comunicar comigo para dizer que havia essa abertura. Respeitei o meu tempo na Seleção com o Rui Jorge e, no dia em que infelizmente isso terminou, pensei muito e também fiz-lhe uma chamada a agradecer por tudo o que tinha feito por mim. Decidi mudar com o objetivo de jogar este Campeonato do Mundo. Na altura já sabíamos que haveria outro Mundial e que o Canadá talvez o fosse organizar, e também por saber que tinha uma grande oportunidade para jogar este Mundial. Sabia que tinha qualidades para representar o Canadá e jogar este Mundial e também no próximo. Se tudo correr bem e não tiver lesões, irei estar em dois Mundiais, que é importantíssimo".