Eustáquio não esquece: "Estou aqui para assumir a culpa do momento com o Benfica"

Declarações de Eustáquio após o FC Porto-Atlético de Madrid (2-1), da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Apesar de ter passado já aos oitavos, queríamos muito ganhar. Quisemos fazer o nosso trabalho. Infelizmente sofremos um golo no último minuto Na próxima eliminatória vamos estar mais despertos para não cometer erros. Depois do início é muito bom terminar com 12 pontos."

Novo golo: "Estou aqui para assumir a culpa do momento com o Benfica. Não devia ter errado. Não baixei a cabeça, continuei a trabalhar. Na Bélgica ajudei o meus colegas e agora também. Estou muito feliz. Só penso nisso, trabalhar e ajudar os meus colegas."