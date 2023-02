Eustáquio na chave da dúvida: o onze provável do FC Porto em Alvalade

Médio pode ir direto ao onze no reencontro com o Sporting, mas Toni Martínez está à espreita. Internacional canadiano lesionou-se na final da Taça da Liga. Está convocado e, no mínimo, deverá constar da ficha de jogo. Fernando Andrade também chamado, ao contrário de Vasco Sousa e João Marcelo.

Tal como Sérgio Conceição explicou na conferência de Imprensa, o médio Stephen Eustáquio é o único dos sete integrantes do boletim clínico com hipóteses de ser utilizado hoje (18h00), e é precisamente por aí que se baseia a maior dúvida no onze do FC Porto.

Sem o guarda-redes Meixedo, os defesas Fábio Cardoso e Wendell, o médio Otávio e os avançados Evanilson e Veron, o técnico tem uma margem de manobra reduzida e, além do luso-canadiano, incluiu também Fernando Andrade na comitiva para Lisboa. Em sentido inverso, João Marcelo e Vasco Sousa, desta vez, ficaram de fora.

De volta ao possível onze inicial, vamos por partes. Diogo Costa, naturalmente, regressa à baliza, protegido pelo habitual quarteto formado por João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu. Matheus Uribe, Grujic, Galeno, Pepê e Taremi terão lugar assegurado, faltando então saber se Eustáquio ser o 11º elemento a alinhar de início. Se assim for, poderá ser um desenho semelhante ao da final da Taça da Liga, com três homens ao meio e Pepê e Galeno a partirem dos corredores - o primeiro, como se sabe, com grande amplitude de movimentos.

Por outro lado, a estratégia também poderá passar pela aposta em Toni Martínez junto a Taremi, num figurino mais próximo do habitual. E há ainda André Franco e Bernardo Folha à espreita, mas com menos probabilidades de serem escolhidos. Dúvidas para serem desfeitas até perto do apito inicial.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu; Uribe, Grujic e Eustáquio; Pepê, Taremi e Galeno.