Eustáquio marca ao Atlético de Madrid e entra na história do FC Porto

FC Porto chega à marca de 1000 golos no Estádio do Dragão

Eustáquio marcou no FC Porto-Atlético de Madrid, mas mais do que o 2-0, entrou na história do FC Porto como autor do golo 1000 dos portistas - apenas em jogos oficiais - desde a inauguração do Estádio do Dragão, em 2003.

O primeiro golo foi apontado por Maniche; e Jackson, com 49, continua a ser o melhor marcador do estádio portuense.

O golo de Eustáquio, aos 24 minutos, surgiu após uma bola longa na esquerda com Galeno a antecipar-se a Savic e a fugir até à área onde cruza atrasado para a entrada fulgurante de Eustáquio, que rematou forte e colocado.

