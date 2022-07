Eustáquio junta-se a quarteto do FC Porto e entra no lote dos 60 M€

Portistas anunciaram oficialmente a continuidade do médio, que assinou até 2027 e ficou blindado por uma cláusula alta. Utilizado por 11 ocasiões nos primeiros seis meses, o canadiano acredita que fez "um bom trabalho" e diz-se "motivado para ajudar". A meta passa por vencer os títulos internos, mas "um europeu seria bom".

A informação foi pública a 31 de maio, mas agora tem carimbo oficial: o FC Porto acionou a opção de compra de Stephen Eustáquio, pagando 3,5 M€ ao Paços de Ferreira para o contratar em definitivo. O médio assinou até 2027 e, segundo informações recolhidas por O JOGO, ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 60 M€, tal como Diogo Costa, Otávio, Uribe e Taremi.

Um momento de "felicidade" para o canadiano, que nos primeiros seis meses no Dragão foi utilizado em 11 jogos por Sérgio Conceição. "Foram inacreditáveis com o campeonato e a Taça de Portugal. Se tivesse feito algo mal, não estaria aqui agora, por isso acredito que o meu trabalho tenha sido bom, tal como a minha maneira de estar. Estou muito contente por estar aqui e muito motivado para ajudar o FC Porto", referiu, em declarações prestadas aos meios de comunicação dos portistas.

Chegar a meio "nunca é fácil", porque "o tempo é reduzido para conhecer as ideias" do treinador e dos colegas, mas Eustáquio julga que vai "agarrar um lugar" na equipa nesta pré-época, "seja ele qual for". "Posso acrescentar passe, saída, desenvolvimento da primeira e segunda fases de construção, remate exterior e na bola parada também, porque são lances fundamentais hoje em dia", justificou o médio, que descreve o clube como "especial".

"A mística do FC Porto é não ter medo de ninguém seja onde for, em Portugal ou na Europa. Vamos sempre para ganhar, seja onde for. As nossas armas são muito fortes e temos os melhores adeptos do mundo para nos ajudar. Assim, somos imbatíveis", garantiu o canadiano, para quem "ganhar o campeonato e todas as taças domésticas" seria fantástico. "Mas um troféu europeu também seria bom. Queremos ganhar tudo", rematou.