Stephen Eustáquio, médio do FC Porto e da seleção do Canadá, deu uma entrevista ao podcast "The Minute 90".

Participação no Mundial'2022 e jogou contra Modric: "Joguei contra o De Bruyne, mas corri atrás do Modric [risos]. Não consegui jogar... É incrível como ele domina tudo à volta dele, como dita os ritmos e controla tudo. Para mim foi uma lição aquele jogo, foi mais aprender com ele do que jogar contra ele. Se estiver num dia bom é quase impossível condicioná-lo. Espero poder fazer melhor em 2026, não contra ele que não deve estar, mas contra outros jogadores desse nível."

Fez uma "cueca" a De Bruyne: "Tive sorte, acho [risos]. Foi especial, obviamente, todos viram. Recebi muitas mensagens depois do jogo. Mas são coisas normais que acontecem em campo. Vi a perna esquerda dele um pouco aberta, surgiu a oportunidade e foi tudo natural... Depois o passe, treinamos esse tipo de bolas no FC Porto. Tenho a finta gravada no meu telemóvel [risos]... Teria sido fantástico se acabasse em assistência, mas vamos continuar a tentar."