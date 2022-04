Eustáquio faz as contas: "O sentimento é que faltam três pontos e depois mais três"

Declarações de Stephen Eustáquio - lançado aos 88 minutos - após o FC Porto-Vizela (4-2), partida da 32ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "O Vizela apresentou-se com um futebol apoiado positivo, tem uma qualidade de jogo enorme. Tínhamos de estar no nosso melhor para vencer. Eles terminaram melhor a primeira parte, mas fomos atrás e acho que vencemos bem. Senti boas energias no estádio. Na Luz queremos pontuar e acredito que assim o vamos fazer"

O que falta: "O nosso sentimento é que faltam três pontos e depois, com o Estoril mais três pontos. Não olhamos para o adversário, apenas para cada jogo. Todos os clássicos são importantes, mas o que interessa é o FC Porto ser campeão".