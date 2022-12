Eustáquio falhou jogo com Marrocos por estar lesionado e gera preocupação

O médio canadiano não defrontou ontem Marrocos, devido a um problema muscular na perna esquerda, e fica em dúvida para o jogo em Chaves, a contar para a Taça da Liga. Apesar de se apresentar no Olival a tempo da preparação da deslocação a Chaves, marcada para a próxima quinta-feira, dificilmente Eustáquio será chamado por Conceição para o jogo contra a sua antiga equipa.

Eustáquio não defrontou, na quinta-feira, a seleção de Marrocos (derrota por 1-2), no jogo que assinalou a despedida do Canadá ao Mundial, devido à lesão que sofreu na partida anterior com a Croácia. O médio do FC Porto não está a cem por cento e foi preterido pelo selecionador John Herdman, depois de ter falhado todos os treinos de preparação para este encontro devido a um problema muscular na coxa esquerda.

O médio portista, recorde-se, sentiu uma dor forte e abandonou o relvado aos 41 minutos do jogo com os croatas. Ainda fez alguns exercícios fora das quatro linhas e voltou a entrar em ação. No entanto, acabaria por ser substituído ao intervalo, terminando aí, prematuramente, o sonho do Mundial para o médio portista.

A situação clínica do internacional canadiano gera alguma preocupação entre os responsáveis portistas, atendendo ao excelente momento que atravessava antes de ir para o Mundial. Terminada a participação no Catar, onde fez dois jogos (126 minutos,) Stephen Eustáquio regressará a Portugal no início da próxima semana, depois de gozar alguns dias de descanso.

Quando chegar ao Olival, será reavaliado e só então será possível ao departamento médico dos dragões perceber a extensão da lesão que o deve obrigar a falhar o reencontro com o Chaves, equipa onde Eustáquio jogou uma época e meia. As boas exibições no clube transmontano, recorde-se, valeram-lhe a transferência para os mexicanos do Cruz Azul, onde foi treinado por Pedro Caixinha. No clube asteca só não foi mais feliz devido a uma rotura no ligamento cruzado do joelho esquerdo. De regresso a Portugal, passou pelo Paços de Ferreira, transferindo-se para o FC Porto a meio da época passada.

Em todo o caso, mesmo que o problema muscular não impeça Eustáquio de participar neste encontro da Taça da Liga é muito provável que Sérgio Conceição o poupe devido ao desgaste acumulado no Mundial, apontando-o, depois, à receção ao Vizela, a 16 de dezembro.

Médio elegeu momentos dos Mundiais de futebol

Numa iniciativa do FC Porto partilhada pelos dragões nas redes sociais, Eustáquio escolheu os momentos preferidos relacionados com Mundiais, tendo começado por destacar o hat-trick de Cristiano Ronaldo na Suécia, no apuramento para o Brasil"2014. Destacou ainda a final de 2010, na África do Sul, decidida por um golo de Iniesta, contra os Países Baixos, e o apuramento do Canadá para o Catar, depois de derrotar a Jamaica (4-0).