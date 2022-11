Eustáquio: "Falhei, deixei a minha equipa a jogar com 10 num jogo importante"

Declarações de Eustáquio ao Canal 11 durante o estágio da seleção do Canadá antes do arranque do Mundial'2022

Expulsão com o Benfica: "Foi um momento diferente para mim, um momento em que falhei, que deixei a minha equipa a jogar com 10 num jogo importante... São coisas que pensei logo quando saí. Logicamente que me custou muito, baixei a cabeça, fui para casa e a única maneira de dar a volta era estar lá no outro dia para treinar e tentar compensar, que é sempre difícil, um momento destes".

Confiança logo no jogo seguinte: "Sim, foi mais por aí que senti a confiança. Bem, se tenho a confiança por parte do clube e da equipa técnica, vou para a frente e dar o máximo nos jogos que aí vem. E a luta está aberta. Estamos nos oitavos de final da Champions, na Taça de Portugal, vem agora a Taça da Liga, que também é importante para nós".

Recuperar oito pontos de desvantagem: "Sem dúvida. Por que não? Não vejo porque não. E nós vamos fazer por isso".