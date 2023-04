Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Uma semana depois da morte da mãe, Eustáquio foi lançado ao minuto 86 do Paços de Ferreira-FC Porto. O médio canadiano entrou no jogo com o nome da mãe, Esmeralda, nas costas da camisola

Suplente no regresso a Paços de Ferreira, clube que representou até mudar-se para o FC Porto em janeiro de 2022, Stephen Eustáquio foi lançado em jogo ao minuto 86.

Uma semana depois da morte da mãe, que soube depois de terminado o FC Porto-Santa Clara, o médio canadiano entrou com o nome da mãe, Esmeralda, estampado nas costas da camisola.