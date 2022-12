Eustáquio elege três destaques no Mundial, mas não pronuncia o nome de um deles

Médio do Canadá acredita que a aventura no Catar será útil para 2026.

Stephen Eustáquio marcou presença no Mundial do Catar com a camisola do Canadá e elegeu os jogadores que mais o surpreenderam pela positiva na competição.

"Vou escolher três. O número oito de Marrocos [Ounahi], não quero pronunciar o nome, porque posso cometer uma gafe, mas tem sido incrível. Atrás dele, o médio defensivo que joga na Fiorentina [Amrabat], muito bom jogador. Escolhia também o Gvardiol, central da Croácia. É um torneio único. Não conhecemos certos jogadores e chegam ao Mundial com a motivação certa. Fico feliz por eles e outros tantos", afirmou, num live da Binance Football Fever.

Em 2026, o Mundial será disputado no Canadá, assim como nos Estados Unidos e México. Eustáquio acredita que a experiência será outra. "O Canadá é conhecido mais pelo basket e hóquei no gelo. Há coisa de quatro/seis anos andamos a trabalhar para que as pessoas olhem para o Canadá como uma nação que sabe jogar futebol. Ainda não estamos nesse patamar, muita coisa ainda tem de mudar, mas já estamos a mudar isso. Mesmo os miúdos já olham para Alphonso Davies e outros. Acho que vamos melhorar muito. No bolso já temos a experiência deste Mundial. Tínhamos muito pouca experiência e daqui a quatro anos teremos mais e são pormenores que contam. Os miúdos têm uma oportunidade grande de serem uma estrela no país, antes iam logo para o basket ou hóquei no gelo. Os nossos adeptos vão estar lá em peso e estamos prontos", vincou.