Eustáquio e o título de campeão: "Por tudo o que passei, foi um prémio para mim"

Palavras de Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, numa entrevista concedida à revista Dragões.

Evolução no Dragão: "Quando vim para cá sentia que estava muito limitado ao meu espaço, tentava fazer o simples, mas bem e sempre com a mentalidade de que, se não errasse, estaria mais perto de jogar. O que senti aqui é que temos de sair da nossa zona de conforto, crescer em áreas a que não estamos habituados. Sinto que ganhei mais velocidade, comecei a compreender melhor o jogo, estou a pisar terrenos diferentes, a chegar mais à área, a conseguir ter mais números e já tenho três assistências e um golo, apesar de sentir que podia ter mais alguma coisa e isso é bom sinal, porque é algo que não sentia no Paços de Ferreira. Lá estava sempre muito longe da baliza adversária. Quero continuar a crescer para ajudar o FC Porto."

Conquista de títulos: "Lembro-me de que um dos meus sonhos era ganhar a Liga portuguesa. Logicamente, um jogador quer ganhá-la sendo o atleta com mais minutos e mais jogos para sentir que realmente ajudou o clube. No meu caso, foram poucos minutos de jogo, mas muitos minutos de treino, de sacrifício. Estive aqui seis meses sempre a dar o litro e foi mais por aí que senti orgulho em mim por ter conquistado essa prova. Por tudo o que passei, foi um prémio para mim. Este ano, quero voltar a ganhar o campeonato e a Taça também, contribuindo mais dentro do campo."

Arranque de 2022/23: "Não podia [pedir melhor arranque]. A Supertaça foi um momento especial, foi muito bom começar a época com uma taça. Esta época queremos escrever coisas bonitas, a Liga dos Campeões é uma estrada que queremos percorrer da melhor maneira e é mais um sonho jogar a Champions, principalmente pelo FC Porto. O [jogo] do Atlético [de Madrid] foi especial por ser o meu primeiro, mas é uma estrada que queremos continuar a percorrer e passar a fase de grupos."