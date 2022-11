Eustáquio e o Canadá no Mundial: "Já brinquei e apostei com Otávio, Pepe e Diogo Costa"

Declarações de Eustáquio ao Canal 11 durante o estágio da seleção do Canadá antes do arranque do Mundial'2022.

Canadá: "Nasci no Canadá, os meus pais emigraram e estiveram lá 10 anos."

Que pode fazer o Canadá no Mundial? Sente nervosismo, ansiedade? "Estou ansioso que comece. Somos uma surpresa, não temos nada a perder e tudo a ganhar. É a segunda presença do Canadá num Mundial, nunca ganhou nem nunca marcou sequer. Era fenomenal conseguir isso agora. Viemos para ganhar e competir. Sabemos que vai ser difícil, mas não temos medo de ninguém."

Como está a ser vivido o Mundial no Canadá? "É uma luta, sabemos que o Canadá é forte no hóquei e no basquete. Somos uma geração que fez com que o povo veja futebol, já há mais gente, mesmo os clubes que estão na MLS... Queremos que seja um país onde o futebol seja o desporto mais forte."

Cruzar com Portugal no Mundial? "Já brinquei com eles [Otávio, Pepe e Diogo Costa]. Já apostei. Eles dizem que vamos fazer zero pontos, eu disse para esperarem e verem. Gostava de apanhar Portugal, claro."