Eustáquio é ídolo no Canadá: "Quando perguntamos aos miúdos..."

Mauro Eustáquio, irmão de Stephen, coloca o médio portista entre os ídolos dos jovens jogadores canadianos, a par de Davies e Jonathan David.

É "sem qualquer arrependimento" que Stephen Eustáquio olha para a decisão que tomou em 2019, quando, aconselhado pela família e representantes, optou pela seleção principal do Canadá após jogar nos Sub-21 de Portugal.

A recém-obtida qualificação para o Mundial foi o "cumprir de um objetivo" de longa data para o médio do FC Porto, que, segundo Mauro, dá ainda mais força ao estatuto de ídolo que o irmão já ostenta entre os canadianos mais novos que, um dia, esperam seguir-lhe o exemplo.

"O futebol está a crescer muito por cá e, quando perguntamos a miúdos, dos oito aos 15 anos, quem são os ídolos deles, já ouvimos os nomes do Alphonso Davies [Bayern], do Jonathan David [Lille], do Hutchinson [Besiktas] e do Stephen, este cada vez mais. E isso mostra que o papel dele vai para lá do que faz em campo", aponta.

O míster que é irmão da lenda da NBA

Mauro Eustáquio, de 29 anos, trocou a carreira de futebolista pela de treinador, cruzando o Atlântico para se tornar adjunto no York United, clube que milita na Premier League do Canadá. E foi durante a conversa com O JOGO que o irmão de Stephen Eustáquio fez uma revelação curiosa: Martin Nash, técnico que auxilia, é irmão de Steve Nash, figura histórica da NBA que, enquanto jogador, representou Phoenix Suns, Dallas Mavericks e LA Lakers. Agora, treina os Brooklyn Nets e Mauro afirma, bem disposto: "Eu e o míster temos história com os irmãos..."