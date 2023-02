Eustáquio e Fernando Andrade nos convocados do FC Porto para o clássico

Médio e avançado entram nas contas para o clássico. Por outro lado, Vasco Sousa e João Marcelo ficaram de fora.

A comitiva do FC Porto já está em Lisboa, no hotel que utiliza habitualmente, em estágio para o clássico de domingo com o Sporting e com duas novidades nos convocados em relação ao encontro com o Ac. Viseu.

Pelo que foi possível ver à chegada do autocarro, Eustáquio e Fernando Andrade fazem parte das escolhas de Sérgio Conceição, ao contrário de Vasco Sousa e de João Marcelo, que voltaram à equipa B.

Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Veron, Evanilson e Otávio são baixas confirmadas para o encontro de amanhã por lesão. O internacional português, recorde-se, está no Brasil a recuperar da lesão sofrida contra o Marítimo.