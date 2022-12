Eustáquio: "Diziam que estavam velhos, mas deram cabo de nós..."

Stephen Eustáquio estreou-se num Mundial com as cores do Canadá e fez um balanço. Seleção foi afastada na fase de grupos.

Mundial: "Foi a primeira vez. Sentimento difícil de explicar. Todos os olhos estão postos naquela competição. É preciso trabalhar muito para estar lá e é uma sensação incrível. Envolve um bom ambiente, está tudo virado para o Mundial. Tenho poucos jogos na Champions, mas cada jogo parece uma meia-final ou final da Champions. Uma experiência incrível."

Chamada: "A minha reação foi um bocado diferente. Já vou à seleção há mais de três anos. Foi uma reação bastante tranquila. O meu medo era se não chegava lá saudável, que acontecesse alguma coisa nesse período. O meu irmão viveu mais a situação do que eu. Levei as coisas de forma mais natural. Os meus amigos e família estavam a sempre a perguntar-me: 'Já acreditas que vai jogar o Mundial?'"

Momento mais marcante: "Foi mesmo o facto de uma equipa que trabalhou junta durante quatro anos estar no Mundial. Trabalhámos mesmo a fundo, começámos a qualificação na primeira etapa. Deu-me gosto estar no Mundial com aquele núcleo de jogadores, mas também de amigos. Temos o jogo da Bélgica, número dois do mundo, Carrasco, Witsel, Hazard, De Bruyne, autênticos craques, mas não ganhámos por azar. Fomos melhores. Modric, Brozovic, Kovacic na Croácia... Vou escolher o primeiro golo no Mundial. Há muito trabalho atrás daquele golo."

Catar: "Não senti diferença. As temperaturas estavam muito altas, mas na Jamaica e México apanhamos esse tipo de temperaturas. Foi m torneio muito bem organizado, nunca nos faltou nada. As relvas estavam incríveis, o nosso centro de treinos, havia condições para tudo. Sempre fomos muito bem tratados."

Seleção que mais surpreendeu: "Marrocos surpreendeu toda a gente. Se tivesse de escolher outra, podia dizer Croácia. Toda a gente dizia que era uma seleção velha, que as fichas tinham acabado, mas está tudo em aberto para chegarem a outra final [depois de 2018, na Rússia]. Joguei contra eles e deram cabo de nós. É uma aprendizagem. Escolhia a Croácia pela experiência que tem, um país com três/quatro milhões de habitantes."

Declarações num live da Binance Football Fever