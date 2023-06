Eustáquio deixa seleção do Canadá e terá mais dias de descanso

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O médio do FC Porto saiu da lista de convocados para a Gold Cup.

Stephen Eustáquio e Samuel Adekugbe foram substituídos por Jayden Nelson e Liam Fraser nos convocados da seleção do Canadá para disputar a Gold Cup. O médio do FC Porto terá, assim, mais alguns dias de férias antes de regressar ao trabalho no Olival.

Outros jogadores preponderantes como Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan, Alistair Johnston, Atiba Hutchinson e Ismael Kone não estão na convocatória. Estiveram, sim, presentes na Liga das Nações da CONCACAF - canadianos perderam 2-0 na final, com os Estados Unidos da América.

O Canadá defronta Guadalupe na terça-feira, para a Gold Cup.