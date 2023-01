Golo ao Sporting na final da taça da liga foi o sétimo marcado por Stephen Eustáquio na presente época.

A noite de sábado foi de festa no universo FC Porto e, em particular, no clã Eustáquio.

Um grande remate de Stephen, que Adán não agarrou, abriu caminho à conquista da Taça da Liga, curiosamente a pouco mais de 30 quilómetros da Nazaré, terra onde o médio cresceu e onde muitos amigos vibraram.