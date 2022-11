Eustáquio após o FC Porto-Atlético Madrid: "Ouvimos muita gente a criticar"

Declarações de Eustáquio após o FC Porto-Atlético de Madrid (2-1), partida da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Acabar no primeiro lugar: "É uma enorme satisfação que vemos isso acontecer. Ouvimos muita gente a criticar, o que era normal quando estávamos sem pontos após dois jogos. Tínhamos de sar a volta e acabar em primeiro para ficarmos felizes e motivados para o futuro"

O golo 1000 no Dragão: "O golo de Maniche [o primeiro da história no Dragão] é melhor do que o meu. É um golo à Maniche, de pura qualidade. A intensidade com que ele fazia as coisas, era incrível".