Eustáquio alarga o mapa portista: "Adeptos canadianos ficaram muito empolgados"

Médio cedido pelo Paços de Ferreira será o primeiro canadiano a jogar oficialmente pelos dragões. Entusiasmo no país que o viu nascer é grande. Ex-internacional Sub-21 português, Stephen é agora um dos rostos da geração de ouro do Canadá e, segundo o jornalista Derek van Diest, fará os conterrâneos procurarem pelos jogos do FC Porto.

Foi em 2019, quando vivia um dos momentos mais delicados da carreira, devido a uma lesão (rotura de ligamentos) que lhe roubou o sonho mexicano, que Stephen Eustáquio decidiu comprometer-se a cem por cento com o Canadá, podendo agora tornar-se no primeiro jogador do país a jogar oficialmente pelo FC Porto.

O médio, nascido em Leamington, cidade situada nas margens de um dos grandes lagos (Erie) que separam a província de Ontário dos Estados Unidos, é uma das figuras da seleção de uma nação que tem no hóquei no gelo o principal desporto, mas que recebeu com entusiasmo a notícia do salto do Paços de Ferreira para o Dragão.