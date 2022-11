Eustáquio agradece a Sérgio Conceição: "É a confiança que o treinador tem em mim..."

O médio do momento nos dragões explica como se chegou à frente e passou a produzir golos em série. Canadiano agradece a confiança de Conceição e revela o desafio que o treinador lhe colocou para fazer melhor uso da corrida. O resultado está à vista: cinco golos e cinco assistências antes do Mundial.

Cinco golos e cinco assistências, em 19 jogos, tornam Stephen Eustáquio numa das figuras maiores do FC Porto esta temporada e a principal esperança do Canadá para o Mundial que está prestes a começar. O médio já se encontra em Doha a preparar a prova e foi lá que agradeceu a Sérgio Conceição pela confiança, mas sobretudo pelo desafio que lhe lançou para aparecer mais em zonas de finalização.

A ansiedade que, admite, sentia quando se via perto da baliza contrária é passado e o resultado está à vista: Eustáquio é dos jogadores mais influentes dos dragões, chegando a esta fase com números recorde na carreira ao nível da produção ofensiva que deixaram os seus compatriotas curiosos.

"É a confiança que o treinador tem em mim. Ele disse que tenho boas características, mas que podia fazer mais porque a quantidade de corrida que fazia num jogo só se traduzia a nível defensivo. Queria que eu subisse mais, que aparecesse na área e criasse mais oportunidades. É o que tenho tentado fazer. Antes sentia alguma ansiedade quando entrava na área, quando a bola chegava tinha algum receio e passava logo para os meus companheiros. Agora, sinto-me confiante, tenho a capacidade para, ao primeiro toque, manter a calma e marcar golos. Isso tem-me ajudado bastante. Agradeço a confiança do treinador e dos meus companheiros de equipa. Agora, quero trazer para aqui [seleção do Canadá] tudo o que tenho feito no meu clube. É uma competição diferente agora, mas o desporto é o mesmo", atirou o médio portista em entrevista à "TSN", o maior canal de desporto do Canadá.

De uma lesão muito grave há pouco mais de três anos (quando jogava no Cruz Azul), ao "renascimento" no Paços de Ferreira até chegar ao FC Porto, onde foi campeão nacional e se estreou na Champions, Eustáquio considera que tem dado passos seguros na carreira.

"Antes, todos os jogos tinham a mesma importância. Agora, com a Liga dos Campeões, a qualificação, o Mundial... todos têm uma pressão extra porque toda a gente está a ver. Isso cria um bom sentimento e sinto que é uma oportunidade para elevar o meu jogo. Penso que tenho sido inteligente nos passos que tenho dado, ganhando confiança nesse tipo de jogos, minuto após minutos. Com sorte e um pouco de qualidade, tenho marcado e tenho assistido. É difícil de explicar o caminho que estou a percorrer, mas quero continuar a percorrê-lo. Sinto-me bem, tenho estado a fazer as coisas bem no meu clube e agora quero fazer o mesmo pelo meu país", sublinhou o médio que vai defrontar a Bélgica, a Croácia e Marrocos na fase de grupos do Mundial.



Alimentar depois de ser alimentado

Eustáquio é visto como a maior esperança para o sucesso do Canadá e não acusa a pressão, mas sabe que vai precisar da ajuda dos companheiros para fazer história no Catar. Este, refira-se, será apenas o segundo Mundial dos "Canucks" que perderam os três jogos que disputaram na edição do México, em 1986.

"Sinto que com o nível que atingi, eles [companheiros de ataque] têm confiança em mim, sabem que posso entregar a bola da melhor forma para eles marcarem, e é isso que quero fazer. Estou aqui para os alimentar. Mas para fazer isso, tenho eu de ser alimentado pelos colegas que estão atrás", explicou, apontando uma ideia de jogo que acredita ser fundamental para o sucesso do Canadá.

"Temos de ser espertos, temos dos melhores jogadores para jogar em transição e, se formos inteligentes com a bola, podemos explorar essas zonas. Alphonso Davies, Jonathan David , Cyle Larin ou Tajon Buchanan com a sua velocidade podem ficar na cara do guarda-redes. Quero fazer parte desse processo porque sinto que tenho a qualidade para, no momento ideal, colocar a bola no sítio certo", considerou.

Experiência apontada como vital para o sucesso do Canadá

Steven Caldwell, antigo internacional escocês que terminou a carreira ao serviço do Toronto FC, é um dos comentadores que está no Catar e não poupa nos elogios ao portista.

"Eustáquio é absolutamente vital para o Canadá. Tem feitos exibições tremendas no FC Porto, tem jogado a Liga dos Campeões, domina o meio-campo e tem feito golos, o que é peculiar para ele. Isso demonstra a confiança que tem no seu jogo. Este é o momento dele, está na melhor forma da carreira e pronto para deixar a sua marca no clube e na seleção", referiu o antigo central.

Uma opinião partilhada por Julian de Guzman, antigo internacional canadiano. "Vamos defrontar seleções com jogadores das melhores ligas do Mundo, nós não temos disso. Muitos vão ter esta pressão pela primeira vez na vida, o Eustáquio tem experiência a este nível e pode ser uma referência, um exemplo para os companheiros."