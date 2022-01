Eustaquio: "Acredito que vou crescer muito com Sérgio Conceição"

Stephen Eustáquio foi esta segunda-feira oficializado como reforço do FC Porto. Aos meios do clube, o jogador falou pela primeira vez como jogador dos dragões, mostrando-se encantado com a aventura no Dragão. "Olá, sou o Stephen Eustáquio e estou muito feliz por ser mais um dragão", disse.

Sentimento de ser jogador do FC Porto: "É um orgulho, trabalhei muito para chegar aqui, mas, como diz o meu pai, o mais difícil é manter e não chegar. Venho com muita ilusão e vontade de começar a trabalhar."

Reação quando soube que ia ser reforço do FC Porto: "Fiquei muito feliz, foi uma notícia que recebi de bom agrado. Acredito que é merecido porque trabalho para isso, mas ao mesmo tempo sei que é um desafio muito grande, mas aqui estou para trabalhar e dar resultados."

O que espera do primeiro treino: "Um treino competitivo, como é óbvio. Vou estar lá para trabalhar ao máximo, mas também um treino onde o pessoal me vai receber muito bem."

Expectativas para o trabalho com Conceição: "Altas. Acredito que vou crescer muito com ele, que vai potenciar as minhas características. Por isso, só quero começar já a trabalhar."

Mensagem aos adeptos: "Que continuem a apoiar, tal como vocês eu também vou dar o máximo para ajudar este grande clune a alcançar os objetivos."