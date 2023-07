Eustáquio, a saída de Uribe e os rumores sobre Otávio: "Toda a gente conhece o nosso 'Baixinho'..."

Declarações de Stephen Eustáquio, médio luso-canadiano do FC Porto, em longa entrevista concedida à Sport TV

Chegou Fran Navarro, mas o grande reforço pode ser manter grande parte da espinha dorsal da equipa? "Manter jogadores como Taremi, Otávio, Diogo Costa e Pepe é sempre importante. Não sei o que o míster está a pensar, nem me quero pôr nessa área, mas quem vier vai ser para ajudar. Estamos cá para isso também e o que queremos é ser competitivos."

Como olha para os rivais? Benfica mais mexido... E o Braga, é candidato? "Começando pelo Braga, sim, sinto que tem sido uma excelente equipa, temos sempre dificuldades contra eles, têm jogadores de muita qualidade. Eu próprio já joguei com alguns deles e há ali muita qualidade. O Braga está a trabalhar bem e, começando do zero, todas as equipas grandes podem ser campeãs. O Braga é um grande, para mim. Quanto às outras equipas, não tenho prestado muita atenção, porque estou focado no FC Porto e não tenho tempo para ver as imagens, porque temos aí uma Supertaça para jogar."

Dos 55 jogos que tem no FC Porto, 45 foram com o Uribe ao lado. A saída pode ser difícil de superar? "Sim, o Matheus esteve aqui vários anos, mas é um jogador que sempre jogou. Representou muito bem o FC Porto e continua a representar onde está. Um jogador com tantos minutos durante tantos anos é uma grande perda. Todos sabem o que o Matheus representava dentro e fora de campo, mas os jogadores vão e os clubes ficam. Há sempre maneira de adaptar, temos vários jogadores para o meio-campo que têm de subir uns degraus e isso faz parte, mas é assim que o clube anda e é assim que temos de pensar."

Otávio disse que vão ter de levar com ele mais um ano. Já foi adversário dele e agora é colega. É como se diz? É ótimo ter Otávio como companheiro e muito difícil como adversário? "Toda a gente conhece o nosso "Baixinho". É outra pessoa que representa muito bem o FC Porto, vai ser difícil vê-lo sair no futuro, mas é como disse: é muito fácil tê-lo na nossa equipa, foi o melhor jogador do campeonato, e, quando jogava contra ele, era sempre muito difícil marcá-lo. Por aquilo que representa, pelo respeito que tem dentro de campo, o respeito que os adversários lhe têm... Vai andar no mesmo nível que andou no ano passado, tenho a certeza."