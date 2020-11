Sérgio Conceição questionado sobre o brasileiro e as declarações da irmã do jogador.

Felipe Anderson chegou nos últimos dias de mercado ao FC Porto e não se tem conseguido impor. O brasileiro, emprestado pelo West Ham, tem poucos minutos com a camisola dos dragões e a empresária e irmã garante que o jogador está comprometido em conseguir agarrar um lugar e que não teve qualquer problema no clube.

Juliana Gomes afirmou esta semana que vai pedir uma reunião com os azuis e brancos para falar sobre a situação do número 28, um tema que foi "lançado" a Conceição na antevisão ao jogo com o Portimonense.

"Comigo ninguém falou, agora aquilo que falam com a Direção... Eu não vou perguntar ao presidente o que falou com a irmã do Felipe Anderson. O porquê da irmã dele dizer que precisa de uma reunião eu não sei, tem de perguntar a ela, não é a mim. Se for sobre a adaptação do Felipe é comigo, eu posso falar, isso é comigo. Há uns que se adaptam mais rápido do que outros, é normal", disse o técnico.