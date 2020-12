"Eu não consigo estar de outra forma, mesmo prejudicando a minha vida privada"

Sérgio Conceição falou sobre a exigência e dedicação diária no FC Porto.

Falta a Taça da Liga para fechar o "ciclo", o que tem faltado para ganhar? Daria prazer especial se vencer? "Prazer especial daria ganhar o campeonato e à Juventus. Ganhar a Taça da Liga seria um prazer porque é um título. Gostava de ser o primeiro treinador do FC Porto a ganhar? Gostava. Mas o nosso trajeto tem sido bom, o único jogo que perdemos nos 90" foi contra o Braga no ano passado e foi aos 93". Desde que estou aqui não perdemos ainda. Valorizamos a competição e queremos ganhá-la e para isso temos de ganhar o difícil jogo que amanhã teremos pela frente. No final o que conta são os títulos e não essas batalhas que vamos tendo. Falta ganhar amanhã, depois a meia-final e a final se lá chegarmos."

O que mudou na proposta do Sérgio ao grupo, que desde o jogo com o Paços não voltou a perder: "Isto é o normal, anormal é não ganhar, faz parte do nosso trabalho, da nossa vida. Quando não se ganha como aconteceu nesse jogo é anormal para o que é o FC Porto. Depois de um jogo mau, foi refletir sobre aquilo que não correu tão bem e olhar para uns jogos em que quase todos eles eram decisivos, entre Liga dos Campeões e campeonato, não nos podemos dar ao luxo de perdermos mais pontos. Dedicação máxima a cada treino, é exigente e desgastante estarmos concentrados diariamente, mas eu não consigo estar de outra forma, às vezes mesmo prejudicando a minha vida privada, mas no final sabe bem. Não podemos correr o risco de baixar a guarda. Eles perceberam que é um ciclo de jogos decisivo e à medida que vamos caminhando são todos decisivos. A nossa capacidade para limpar um jogo e preparar o próximo tem sido fantástica, temos mais seis jogos que o Paços, o Pepa disse que houve algum cansaço emocional com o Sporting, imaginem nós com mais seis jogos de Liga dos Campeões em cima."

Como está a competição interna por um lugar na baliza, Diogo ou Cláudio? "É bom [que haja] essa competição, obviamente que não vou dizer quem joga, não faz parte da minha maneira de ser enquanto treinador, devo ter dito uma ou outra vez mas deve ter sido para dar moral a algum jogador."