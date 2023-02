Estreou-se pelo FC Porto e diz: "Nunca pensei que fosse assim tão especial"

Vasco Sousa cumpriu o primeiro jogo pela equipa principal frente ao Vizela.

O dia 5 de fevereiro de 2023 ficará para sempre na memória de Vasco Sousa. O jovem médio de 19 anos estreou-se na primeira equipa do FC Porto, entrando nos minutos finais do jogo com o Vizela, que os dragões venceram por 2-0.

"Um dia que irá ficar certamente guardado na minha memória para sempre. Desde a romeira que vi este estádio que sonhava com este dia. Nunca pensei que fosse assim tão especial, com o estádio cheio destes maravilhosos adeptos que são ,sem dúvida, o 12º jogador. Obrigado a todos, obrigado FC Porto", escreveu nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vasco Sousa (@vasco_sousa_10)

Vários foram os companheiros de equipa que deixaram comentários. "Só o começo, craque", escreveu Otávio, que, por lesão, falhou o jogo da ronda 19. "Parabéns Vasquinho", reagiu Rodrigo Conceição. Evanilson, Toni Martínez e outros também felicitaram a promessa portista.

Vasco Sousa é uma das referências da equipa B, com 19 jogos realizados na atual temporada. Passou pela formação do Cristelo, do Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães antes de integrar os escalões dos dragões, em 2019/20.