O futuro após a estreia pelo FC Porto: "Tentaremos um clube onde tenha mais tempo de jogo"

Mouhamed Mbaye estreou-se esta temporada pela equipa principal dos azuis e brancos, frente ao Moreirense, na penúltima jornada, e em entrevista ao jornal senegalês Senego falou sobre como foi conquistar o campeonato e abordou ainda o futuro.

Porque escolheu o FC Porto?: "Essa escolha não se explica, porque o FC Porto é um grande clube europeu que me ajudou a entrar no futebol profissional".

Como foi a sensação de ganhar o campeonato?: "Este é o meu terceiro título que ganhei desde que cheguei ao FC Porto em 2016. Comecei no FC Porto nos sub-17. Fui campeão sub-19 e com a equipa B. Estou feliz por este título com os profissionais. A única nota negativa foi a ausência do público, mas celebrámos no estádio e no balneário. Também jantámos juntos. O treinador Sérgio Conceição não quis que fizéssemos o tour pela cidade".

Como é a sua relação com os restantes senegaleses?: "Damo-nos bem, entendemo-nos bem. Somos todos irmãos porque vimos do mesmo país. Jogo com o Loum Ndiaye no FC Porto, é um irmão. Fora de campo, vamos a casa um do outro e saímos para tomar chá. Antes dos jogos, falamos muito. Ele dá-me conselhos. Nos treinos falamos em wolof (uma das línguas do Senegal), ajudamo-nos mutuamente. Quem ganha é o Senegal".

Está no FC Porto desde 2016, não pensa mudar de ares, já que está sempre no banco?: "Estou no FC Porto desde 2016, mas pela primeira vez, este ano, integrei a equipa principal. Sobre o meu futuro, irei refletir seriamente e o meu agente também trabalhará nisso. Tentaremos encontrar um clube, no qual tenha mais tempo de jogo para mostrar as minhas qualidades".