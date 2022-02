"Estreias de Galeno e Eustáquio? Se vieram, é porque achei que têm potencial para isso"

Declarações do treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o anfitrião Arouca (0-2), em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin, sobre as utilizações do dianteiro brasileiro e do médio canadiano

Exibições de Galeno e Eustáquio: "Têm ainda alguma coisa a sofrer para chegarem ao ponto que queremos. Disse isso na antevisão ao jogo. É preciso treino e tempo para se associarem da melhor forma com os colegas. A qualidade está lá. Se vieram para ajudar, é porque achei que têm potencial para isso."

Utilização de Pepe: "A partir de hoje à noite, vamos pensar no próximo jogo com o sporting. Era importante o Pepe entrar de início."

Plano intacto após golo do Vitinha: "Mantive o plano porque queria chegar rapidamente ao segundo golo. Faltou-nos capacidade para atacar mais as costas da defesa do Arouca, principalmente no primeiro tempo. Procurei isso com o Galeno, para dar mais peso ao ataque, com a entrada do Taremi também. Houve mais projeção por parte do lateral direito. O João Mário dá-nos essa profundidade. Com as alteações, melhorámos e conseguimos o objetivo."