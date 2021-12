Estreia no FC Porto e o primeiro clássico: as marcas redondas de Fábio Cardoso

A estreia a titular no FC Porto surgiu no jogo 150 na Liga e o primeiro clássico no 250 da carreira

A chegada a um novo clube fez com que quase tudo seja uma espécie de primeira vez e as de Fábio Cardoso no FC Porto têm surgido de mãos dadas com marcas significativas para o central.

A estreia a titular dos dragões, com o V. Guimarães, quase cinco meses depois de ter sido anunciado como reforço para esta temporada, surgiu no jogo 150 da conta pessoal no campeonato, enquanto que o primeiro clássico, com o Benfica, ficou marcado por ser o encontro 250 da carreira.

O jogador de 27 anos foi chamado para substituir Pepe ao lado de Mbemba e esteve num patamar elevado, apagando quaisquer dúvidas que ainda pudessem existir por se ter formado nos encarnados e contribuindo para mais um desafio dos dragões sem sofrer golos - e vão quatro seguidos.

Fábio chegou ao Dragão consciente de que não teria tarefa fácil, devido à concorrência de Mbemba, Pepe e Marcano, mas soube aproveitar da melhor maneira os problemas físicos dos últimos dois para acumular minutos. Depois de, até ao início de novembro, ter sido opção somente em duas ocasiões - Feirense (Taça de Portugal) e Liverpool (Liga dos Campeões), acrescentou-lhe mais sete de então para cá e transmitindo sinais fortes de segurança. Com o Benfica, ganhou três dos quatro duelos aéreos que disputou, realizou 13 alívios e esteve envolvido num golo (seria o 4-0) anulado pelo árbitro por fora de jogo.