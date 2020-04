Rúben Neves recorda a estreia como jogador profissional e, bem antes, os temos em que era apanha-bolas dos dragões.

Rúben Neves foi um dos ex-dragões que, esta quinta-feira, participaram na rubrica "FC Porto em casa". O médio do Wolverhampton recordou as noites que passava como apanha-bolas no Estádio do Dragão e, mais tarde, a estreia como jogador profissional de azul e branco.

Para começar, Rúben falou sobre a goleada aplicada pelo FC Porto ao rival Benfica, por 5-0, no campeonato 2010/11. "A primeira parte que o FC Porto fez foi incrível e acabar com uma vitória por 5-0. Lembro-me bem do último golo, do Hulk. Estava na mesma posição do Dalot [atrás da baliza do lado dos Super Dragões]. Naquela altura estava quase a ser expulso de apanha-bolas [risos], porque ao longo dos anos íamos mudando de posição e nos últimos anos era ali atrás da baliza", contou o internacional português, avançando quatro anos, para quando, em 2014, somou os primeiros minutos de jogo com a camisola da equipa principal portista:

"Estrear-me tão novinho no FC Porto, num estádio de sonho e com um golo foi a cereja no topo do bolo. O nosso adjunto, antes de começar o jogo [com o Marítimo], disse-me que ia fazer golo ali junto ao segundo poste. E isso aconteceu. Foi uma coincidência, mas aconteceu. Disse-me para esperar pela segunda bola ao segundo poste e ela veio ter comigo", relatou Rúben Neves, que explicou ainda o processo de promoção à equipa principal.

"Na altura foi o Acácio que me ligou, mas o mister já tinha falado comigo, porque esteve a acompanhar o Europeu de sub-17 desse ano. Entretanto, o Acácio ligou-me para me apresentar na equipa A. Mais feliz não podia ter ficado. Lembro-me que até foi difícil dormir nesse dia. Mas depois foi meter na cabeça que tinha de dar o meu melhor e fazer as coisas com calma", rematou.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS