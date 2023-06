"Estou pronto, mas Taremi é o melhor avançado"

Em entrevista a O JOGO, Toni Martínez garante estar pronto para "pegar no testemunho" caso Taremi saia

Toni Martínez não esconde: se Taremi deixar o FC Porto, está preparado para "pegar no testemunho". Porém, o desejo do espanhol é claro e passa pela continuidade do companheiro iraniano de azul e branco. "

"Estou mais do que pronto para, se for necessário, pegar no testemunho, mas espero que não seja preciso assumir o papel do Taremi, que é o melhor avançado da Liga. Quero muito continuar a jogar com ele, há que desfrutar. Não sei se sou uma arma secreta, mas aceito o papel que tenho na equipa. Tento aproveitar todos os minutos, porque sou um sortudo só por poder vestir esta camisola", afirmou.