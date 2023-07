Fran Navarro: "Estou convencido de que vou melhorar muito com Sérgio Conceição"

Declarações de Fran Navarro, reforço do FC Porto neste mercado de transferências, em entrevista à revista Dragões

Vai lidar com mais pressão no FC Porto. Está preparado para fazer melhor do que no Gil Vicente? "Estou confiante. O FC Porto é uma equipa ganhadora, que domina o jogo, que tem a bola e que gera mais oportunidades para os avançados poderem finalizar. Espero poder fazer os meus números".

Como se define: "Sou um jogador muito trabalhador, que gosta muito de pressionar a defesa adversária para que não possam sair a jogar facilmente. Quando temos a bola procuro desmarcar-me nas costas da defesa e estou sempre atento para poder estar perto do golo".

Orgulhoso pelos 37 golos em duas épocas no Gil Vicente? "Quando cheguei a Barcelos não me impus qualquer meta além do objetivo de me superar a cada dia. Se desfrutas do que fazes no relvado e se trabalhas, os resultados acabarão por surgir".

Com quem se identifica mais no ataque do FC Porto? "Cada avançado tem as suas qualidades, cada um é bom no seu terreno e na sua forma de interpretar o jogo. Creio que sou um jogador diferente do Taremi, do Toni Martínez, do Namaso ou do Evanilson. Treinando todos os dias ao lado deles, essa concorrência sadia far-nos-á crescer a todos".

Entusiasmado por trabalhar com o Sérgio Conceição? "Claro. Toda a gente diz que é um treinador exigente e estou convencido de que me vai ajudar a levar o meu jogo para outro patamar e de que vou melhorar muito com ele".

Como olhava para o FC Porto quando era adversário? "Nas três vezes em que joguei no Dragão fiquei sempre impressionado ao ver o estádio cheio de adeptos a gritar, a apoiar... Uma loucura! Fiz o melhor golo da minha carreira no meu primeiro jogo aqui e agora poder fazer do Dragão a minha casa é uma alegria".

Já marcou por duas vezes ao FC Porto no Dragão. Preparado para a cobrança dos adeptos? "Tem que ser. Farei todos os possíveis. Não quero pensar em golos, quero desfrutar e melhorar. O resto, o golo, chegará por acréscimo".

Origem da alcunha "El Toro": "Vem desde pequeno, dos meus tempos do Valência e da minha maneira de pressionar. Como não tinha medo, por vezes ia contra o adversário. Foi aí que começaram a chamar-me "El Toro" e a alcunha acabou por pegar".

Referências no futebol? "Sempre admirei o Samuel Eto"o, quando jogava no Barcelona, e o Diego Costa, por ser um jogador muito agressivo e por pressionar muito".

E nos dragões? "O FC Porto tem jogadores muito bons e muito conhecidos. Espero um dia poder estar a esse nível também".

Pronto para deixar marca no clube? "Claro, é para isso que estamos aqui".

Mensagem aos adeptos? "Apenas que continuem a fazer aquilo que já fazem, que continuem a apoiar o clube, porque sem estes adeptos o FC Porto não seria igual. Para nós, é muito importante que possam apoiar-nos todos os fins de semana".