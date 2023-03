Álvaro Pereira com a camisola do FC Porto

Opinião de Álvaro Pereira, antigo jogador do FC Porto e Inter, sobre .o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

O antigo lateral-esquerdo, Álvaro Pereira, fez a antevisão relativa à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões desta noite, entre FC Porto e Inter. O uruguaio representou os azuis e brancos entre 2009 e 2012, antes de rumar a Itália, onde esteve até 2014.

Em declarações à "Sport Italia", o uruguaio adiantou: "Depois do resultado em San Siro estou à espera de um FC Porto à procura do golo desde o primeiro minuto, a tentar impor o seu jogo desde início. Tem também a vantagem de ter o público do seu lado nesta segunda mão"

Questionado sobre a pressão do lado nerazzurri, deixou claro: "O jogo desta noite será decisivo para o futuro do Inter. Estão muito longe da liderança da Serie A e, por isso, muito do balanço desta época passará pelo facto de estar, ou não, nos quartos de final".

"O Lautaro é um jogador de elite, um avançado de topo. Se a defesa do FC Porto não estiver concentrada e lhe der espaço, ele pode ser decisivo a qualquer momento" afirmou o ex-internacional sobre quem poderá ser a figura do lado italiano.

Por fim, relembrou a passagem pelos italianos e não quis lançar um prognóstico para o jogo desta noite:

"Tenho orgulho em ter vestido a camisola do Inter. Infelizmente não alcançamos todos os objetivos mas lutamos em cada jogo, demos tudo. Não sou bom a adivinhar resultados. Quem cometer menos erros vai ganhar."