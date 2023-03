"Estoril? Vi uma equipa mais agressiva, com alguns jogadores a subirem nesse patamar"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo por 3-2 na receção ao Estoril, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Entrámos muito bem no jogo, a condicionar muito daquilo que era a dinâmica em posse do adversário, o Estoril não tinha chegado à nossa baliza quando empatou o jogo, até penso que foi uma recuperação do Danny [Namaso] e a bola foi ter com o Tiago [Gouveia] e aconteceu o lance do empate. Enfim, houve algumas incidências no jogo que no pormenor correram muito bem, o Estoril foi extremamente eficaz, porque senão estávamos aqui a falar de outro resultado. Não quer dizer que o Estoril não estivesse um bocadinho melhor do que esteve com o Vizela, isso sem dúvida absolutamente nenhuma. Vi uma equipa um bocadinho mais agressiva do que vi na semana passada, com alguns jogadores a subirem nesse patamar, a nós cabia-nos fazer o jogo da melhor forma, e acho que foi bem preparado e os jogadores interpretaram bem aquilo que nós queríamos. Foram pequenos pormenores, associados a erros individuais, erros nossos que não podemos permitir. Até porque há fases e momentos da época em que um erro individual custa um golo. Foi essa sensação com que fiquei hoje. Mas foi uma vitória justa. Mérito dos jogadores, tem sido um ciclo terrível de jogos, agora temos mais um na terça-feira e estamos aqui para dar resposta."