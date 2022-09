Factos ocorridos no final do Estoril-FC Porto

O Estoril foi multado em 204 euros pelo Conselho de Disciplina em sequência do jogo com o FC Porto (1-1), da sétima jornada da Liga Bwin.

Em causa, os insultos de adeptos do Estoril dirigidos ao avançado iraniano no decorrer do flash interview no final da partida. "Taremi dum cabrão, vai para a natação." e "Ó filha da puta vai pró caralho." foram as frases proferidas e que foram replicados no relatório do jogo.

