Arbitragem de Fábio Veríssimo no Gil Vicente-Benfica (0-2), da 30ª jornada da Liga Bwin, no centro das críticas de José Fernando Rio, candidato derrotado nas últimas eleições do FC Porto

"Este campeonato está viciado! Não é de agora, mas este é um caso especial, é um caso de polícia", a frase pertence a José Fernando Rio, candidato derrotado nas últimas eleições do FC Porto, que reagiu assim à Arbitragem de Fábio Veríssimo no Gil Vicente-Benfica (0-2), da 30ª jornada da Liga Bwin.

"O VAR ocultou imagens ao árbitro que mostravam a mão do jogador do Benfica e leva-o a marcar um pénalti inexistente a favor do, cada vez mais, clube do regime. Isto é deliberado", partilhou nas redes sociais, referindo-se ao lance que aos 85 minutos resultaria no 2-0 para o Benfica, na sequência do penálti cobrado por Grimaldo.

"Logo na altura, houve uma repetição que mostrava isso mesmo. A mão do Musa. Mas o VAR Hélder Malheiro sonega as imagens, mostra as falsas e viola a verdade desportiva. Parabéns a todos, em especial à Btv e aos que comem e calam", concluiu.