Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo sobre o Chaves (2-0) na Taça da Liga

Sobre o jogo: "Fizemos um jogo competente, um jogo compatível com a nossa ambição nesta prova. Entrámos muito bem, até aos 30 minutos tivemos ocasiões para marcar, depois o Chaves conseguiu equilibrar mais o jogo e na segunda parte chegámos aos golos com caudal ofensivo muito interessante e definimos melhor. No último terço faltou definir melhor, ir para cima do adversário. Estávamos a trabalhar muito, mas depois faltava pensamento de equipa grande, foi o que disse aos jogadores, que no último terço tinha de vir ao de cima a qualidade individual da equipa. Fizemos segunda parte muito bem conseguida e foi boa vitória. Estamos na luta, falta um jogo ainda."

Exibição de Danny Namaso: "Conheço o Danny, temos trabalhado, melhorando as suas competências para se tornar um avançado mais completo. Conheço-o e não é por este jogo que vou mudar a opinião sobre ele, os minutos conquistam-se e ele tem trabalhado bem, mereceu a oportunidade e fez o seu trabalho."

Minutos a Grujic e a Taremi: "Grujic pareceu mais fresco, quem jogou no lugar do Taremi deu conta do recado, é isto, um plantel competitivo com foco nesta prova para poder disputá-la e ir o mais longe possível que é chegar à final. Agora ganhar ao Vizela, matematicamente ainda não conseguimos chegar aos quartos, vamos preparar neste espírito, nesta organização, a controlar o jogo. O Vizela tem boa qualidade, valores individuais, jogadores que se conhecem e jogam juntos há algum tempo. Vamos preparar-nos da melhor forma para ganhar esse jogo."