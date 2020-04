"Estava no Salgueiros e tinha o desejo, a paixão e o sonho de jogar no FC Porto"

Saltou do banco contra o Braga em 10/04/1999. A O JOGO, o antigo médio recordou esses momentos e lembrou que nem todos tinham a certeza do que valia.

Deco não esquece o dia 10 de abril de 1999. Foi há precisamente 21 anos que fez a estreia como jogador do FC Porto, contra o Braga, a contar para o campeonato.

Contratado ao Salgueiros, depois de uma passagem pelo Alverca, onde estava emprestado pelo Benfica, o antigo médio começou a fazer magia na primeira vez que vestiu a camisola azul e branca. Entrou ao intervalo, quando o empate persistia, e ajudou a equipa, então treinada por Fernando Santos, a vencer, por 1-0, com um golo de Zahovic. Uma vitória fundamental na caminhada para o pentacampeonato.

Passaram-se 21 anos, mas Deco lembra-se bem do dia da estreia, no antigo Estádio das Antas. "Estava ansioso, o que era normal, porque era a minha estreia pelo FC Porto. Como qualquer estreia, é sempre tudo difícil, mas eu já estava a treinar com a equipa há duas ou três semanas. Estava ansioso, porque não sabia se ia entrar, mas quando entrei no jogo foi fácil. Tive um ou outro lance bom. Gostei. A estreia até foi boa e acabámos por ganhar", recordou a O JOGO o antigo médio do FC Porto e da Seleção Nacional.

Deco admite que teve se adaptar à equipa. "Naquela altura, o Fernando Santos falava muito comigo, porque no FC Porto era uma forma diferente de jogar. Quando estava no Alverca, era eu que tinha mais liberdade no meio-campo, mas no FC Porto tínhamos o Zahovic, que era um jogador fantástico e era ele que jogava um pouco como o 10 da equipa. Então, eu fazia mais de 8, até porque, nesse jogo, entrei para o lugar do Chainho", recordou.

A memória não o atraiçoa. Aquele dia ficou marcado. Ainda assim, Deco teve de mostrar serviço antes de entrar no coração dos adeptos. "No início, havia alguma desconfiança, porque vinha do Salgueiros e era um jogador desconhecido, mas também havia alguma expectativa", reconhece, admitindo, com humildade, que entrou no clube como ilustre desconhecido. "Cheguei a meio da época a uma equipa que estava a caminho do penta, então não era fácil jogar com aqueles jogadores... Havia alguma apreensão, mas a estreia correu-me bem e logo a seguir fui titular com o Campomaiorense", acrescenta.

Apesar de entrar numa equipa já formatada e que liderava o campeonato, o agora empresário [de Soares, por exemplo] integrou-se bem. "Tive a sorte de entrar numa equipa vencedora e de encontrar um grupo de jogadores que me ajudaram muito, como o Paulinho Santos, Jorge Costa e o Chainho, que era um grande amigo. Mas era uma equipa com muita experiência e que tinha ainda jogadores como o Aloísio. Não era fácil jogar, mas, ao mesmo tempo, sabia que tinha jogadores que podiam ajudar-me no meu crescimento, e foi isso que aconteceu", reconhece.

A 10 de abril de 1999, Deco cumpria um sonho. "Quando estava no Salgueiros, fui ao Estádio das Antas assistir a alguns jogos com o Sérgio Alves, que trabalhava com o Jorge Mendes, que era o meu empresário. Tinha o desejo, a paixão e o sonho de jogar no FC Porto, mas naquela altura não sabia que ia para o FC Porto, até porque tinha outros clubes interessados. O Jorge Mendes falou-me no Corunha e no Salamanca", relembra, feliz pela opção que tomou.