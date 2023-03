"Estão muito interessados. Eu no FC Porto, o Davies no Bayern, o David no Lille..."

Declarações de Eustáquio à UEFA antes do decisivo FC Porto-Inter da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo realiza-se terça-feira, a partir das 20h00, no Dragão.

Evolução do futebol no Canadá: "Tivemos tempos difíceis, não tínhamos muitos jogadores de elite na Europa, a jogar a Liga dos Campeões. Nem sequer tínhamos uma liga profissional própria, apenas algumas equipas a competirem na MLS. Essas equipas ainda estão na MLS: Montreal, Vancouver e Toronto. Mas nos últimos dois anos já tivemos a nossa própria liga, a CPL [Canadian Premier League]. Havia um grande salto entre a universidade e a MLS, onde jogadores que não tinham qualidade suficiente se podiam encontrar. Agora, com a CPL, é mais fácil fazer essa ponte e fazer com que os jogadores canadianos tenham esse desevolvimento e sejam bem-sucedidos. Foram tempos difíceis, mas agora estamos a lutar por mais oportunidades."

Qual o papel do futebol no Canadá em relação a outros desportos? "Temos outros desportos, hóquei e basquetebol, que, honestamente, são maiores do que o futebol no Canadá. Mas estamos a lutar, a fazer o nosso caminho. Termos estado no Mundial pela segunda vez na história do nosso país representa uma grande parte do nosso crescimento e muitas crianças crescem a pensar em ser um Alphonso Davies ou Jonathan David. Estamos no bom caminho, isso é certo."

Como é que os adeptos canadianos veem o seu sucesso e o de outros jogadores? "Eles gostam de nos ver. Há muito tempo que não vou ao Canadá, só para estágios, mas o que li nas redes sociais é que estão muito interessados em ver os nossos jogos. Eu no FC Porto, o Davies no Bayern, o David no Lille, o Buchanan no Brugge... Todos acordam cedo para ver os nossos jogos e isso é importante para nós, sentir esse amor no Canadá. Estamos a tentar criar um caminho para os canadianos que querem viver este sonho. Estamos aqui a tentar representá-los e dizer que o Canadá tem realmente bons jogadores de futebol."

Esteve na seleção que chegou ao Mundial: "Diz muito sobre o crescimento do desporto no Canadá, com certeza. Não conseguimos qualificar-nos para os Mundiais anteriores e com esta geração de ouro, por assim dizer, passámos a primeira fase e estivemos sempre em primeiro em todos os grupos, mesmo na CONCACAF qualificámo-nos em primeiro e tem sido um progresso muito bom. É uma história que temos feito. Começámos do zero, chegámos ao Mundial e acho que temos toda a capacidade para fazer outro grande Mundial em 2026, porque vamos jogar em casa."