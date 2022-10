Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, faz a antevisão ao jogo da sexta e última jornada da Liga dos Campeões, em que os dragões recebem o Atlético de Madrid, a partir das 17h45 de terça-feira.

Vai ter de mexer na equipa, tendo em conta que não pode utilizar o David Carmo e o Uribe. O Marcano não é titular há dois meses. Como é que ele está para este jogo?

"Ainda não estive com o Marcano. Penso que está tudo bem. Ninguém me informou que se tivesse passado alguma coisa de noite... Está ótimo. Tem trabalhado bem, tem estado sempre connosco. É um jogador experiente, importante no balneário e nos treinos, porque dá sempre o máximo. Ele dedica-se sempre a máximo ao clube e ao treino. É verdade que estamos limitados. O Veron possivelmente está fora, o Pepe também, o João Marcelo, o Manafá e o Fernando Andrade porque não estão inscritos na Liga dos Campeões, temos os castigos do Uribe e do David Carmo. Podíamos chamar os miúdos da Youth League, mas têm jogo com o Atlético de Madrid e também precisam de lutar pelo primeiro lugar."

A ausência de Uribe pode leva-lo a fazer alguma alteração estratégica?

"Pode acontecer, não em função de um jogador, mas em função do jogo e do adversário. Pode haver uma ou outra nuance em termos estratégicos."